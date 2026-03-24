За три дня мошенники похитили у жителей Приангарья почти 3 миллиона рублей

По данным полиции, мужчина нашел в Telegram объявление о заработке на криптовалюте. Он перешел по ссылке, связался с «брокером» и внес депозит. Злоумышленники имитировали доходность от его вложений и убеждали потерпевшего в высокой прибыльности сделок. Доверившись, заявитель втянул в «инвестиции» свою супругу. В сумме супруги перевели на счета псевдоинвесторов 1 миллион 679 тысяч рублей.