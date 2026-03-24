За три дня мошенники похитили у жителей Приангарья почти 3 миллиона рублей

За прошедшие три дня мошенники обманули восемь жителей Иркутской области, похитив у них почти 3 миллиона рублей. Наибольший ущерб понес крановщик из Усть-Кута — у него похищено 1,6 миллиона рублей.
По данным полиции, мужчина нашел в Telegram объявление о заработке на криптовалюте. Он перешел по ссылке, связался с «брокером» и внес депозит. Злоумышленники имитировали доходность от его вложений и убеждали потерпевшего в высокой прибыльности сделок. Доверившись, заявитель втянул в «инвестиции» свою супругу. В сумме супруги перевели на счета псевдоинвесторов 1 миллион 679 тысяч рублей.
По аналогичной схеме были обмануты безработный братчанин и слесарь из Тулуна. Мужчины перечислили на счета злоумышленников 678 тысяч рублей.
Также от действий аферистов пострадала самозанятая жительница одной из деревень Киренского района. В мессенджере ей пришло письмо о выигрыше купонов на популярных маркетплейсах. Чтобы получить призы, необходимо было оплатить ряд услуг. В итоге женщина перевела 6 тысяч 800 рублей.
Полиция Приангарья напоминает, что наиболее популярные виды мошеннических атак по-прежнему остаются звонки от «силовиков» и «брокеров». Никогда не переводите деньги по поручению неизвестных вам лиц, кем бы они ни представлялись. Задача злоумышленников — заставить вас нервничать и переживать, а также убедить в необходимости срочного перевода денег.