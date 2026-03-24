Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При взрыве в Севастополе пострадали 8 человек, двое погибли: что известно о ЧП в жилом доме

Развожаев: число пострадавших при взрыве в доме в Севастополе выросло до восьми.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 23 марта прогремел взрыв в многоквартирном доме. По уточненным данным, пострадали восемь человек. Двое жильцов погибли. Такими сведениями поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев в MAX.

Он пояснил, что в результате инцидента поврежден также соседний жилой дом. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали. Жильцы были эвакуированы в безопасное место.

«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 8 человек пострадали», — написал Михаил Развожаев.

Прокуратура уже взяла инцидент на контроль. Она проследит за соблюдением прав жителей, пострадавших при взрыве в многоэтажке. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура также взяла на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшим.