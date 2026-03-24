При взрыве в Севастополе пострадали 8 человек, двое погибли: что известно о ЧП в жилом доме

В Севастополе 23 марта прогремел взрыв в многоквартирном доме. По уточненным данным, пострадали восемь человек. Двое жильцов погибли. Такими сведениями поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев в MAX.
Он пояснил, что в результате инцидента поврежден также соседний жилой дом. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали. Жильцы были эвакуированы в безопасное место.
«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 8 человек пострадали», — написал Михаил Развожаев.
Прокуратура уже взяла инцидент на контроль. Она проследит за соблюдением прав жителей, пострадавших при взрыве в многоэтажке. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура также взяла на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшим.