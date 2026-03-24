Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянина осудили в США на 6,7 года тюрьмы за содействие кибератакам

Россиянин Алексей Волков приговорен судом Южного округа штата Индиана к 81 месяцу лишения свободы по делу о киберпреступлениях, сообщает Минюст США.

По данным ведомства, 26-летний гражданин РФ признан виновным в содействии деятельности киберпреступных группировок, включая Yanluowang, которые осуществляли атаки на американские компании и другие организации.

Следствие считает, что действия Волкова привели к ущербу на сумму 9,2 млн долларов.

В ноябре 2025 года обвиняемый признал вину и согласился возместить причиненный ущерб пострадавшим.

