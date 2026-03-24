Рыбалка в закрытой акватории Оби привела к уголовному делу против директора НИИ

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении руководителя филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александра Абрамова, сообщает региональная прокуратура.
Ключевой эпизод связан с организацией рыбалки в запрещенной зоне на реке Обь. По данным надзорного ведомства, под видом научной деятельности в акватории регулярно проводилась любительская ловля водных биоресурсов.
Материалы проверки были направлены в Следственный комитет, после чего следователи возбудили дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий.
В прокуратуре считают, что действия руководителя подорвали доверие к государственному учреждению, отвечающему за разработку мер по сохранению водных биоресурсов.
Помимо этого, в производстве следственных органов находится еще одно уголовное дело. Оно возбуждено по статьям о получении и даче взятки.
По версии следствия, Абрамов получил незаконное вознаграждение от председателя рыболовного клуба. Взятка выражалась в оказании услуг имущественного характера, включая бесплатное техническое обслуживание моторных лодок.
В обмен, как полагает следствие, руководитель института предоставил возможность организовывать любительскую рыбалку в запрещенной части реки Обь.
