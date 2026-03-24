В Нижнем Тагиле 20-летний самокатчик угодил под машину

В Нижнем Тагиле в минувшие выходные, с 21 по 22 марта 2026 года, произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
— 20-летний водитель электросамоката при выезде на проезжую часть с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра, в результате чего автомобиль допустил наезд, — рассказали в ведомстве.
В результате происшествия 20-летний самокатчик получил различные травмы и был госпитализирован. В Госавтоинспекции свердловчанам напомнили, что пересекать дорогу на электросамокате запрещено. Необходимо перейти проезжую часть пешком, а СИМ вести рядом.
Напомним, что в связи с появлением самокатов на улицах региона автоинспекторы недавно провели в Екатеринбурге рейд по пресечению нарушений, наиболее характерных для данной категории участников движения.