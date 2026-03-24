В Новосибирской области раненый предприниматель смог отбиться от киллера

В суде установлены обстоятельства, при которых двое мужчин организовали нападение на предпринимателя, занимавшегося скупкой и восстановлением раритетных автомобилей. Имя потерпевшего — Станислав Мартынов (имя и фамилия изменены). Его знакомый Виктор Романов (имя и фамилия изменены), владелец СТО, неоднократно брал у него в долг крупные суммы под залог своих автомобилей. Когда общая сумма долга достигла примерно 3 миллионов рублей, Романов принял решение избавиться от кредитора.
Для исполнения замысла он привлек своего сотрудника Кирилла Иванова (имя и фамилия изменены), который уже имел судимость за заказное убийство. Точная сумма обещанного вознаграждения следствием не установлена, так как оба фигуранта не признались в ходе следствия.
Нападение произошло 20 декабря 2022 года в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском. Романов приехал в гости к Мартынову, а после недолгого общения предложил знакомому проводить его до машины. Когда потерпевший вышел за ворота, Романов резко отступил в сторону, открыв линию огня. Из окна припаркованного автомобиля раздался выстрел.
Как позже установило следствие, стрелял Иванов, поджидавший жертву в УАЗе с переделанной винтовкой. Однако пуля отклонилась из-за ветра и попала не в голову, а в шею потерпевшего. Несмотря на тяжелое ранение, Мартынов сумел выхватить оружие у нападавшего, ударил прикладом Романова, а затем и самого киллера.
Мужчина смог забежать в дом и закрыть дверь, при этом Романов, попытавшийся просунуть руку в щель, получил удар дверью. Поднявшись на второй этаж, он достал принадлежавшее ему охотничье ружье и начал отстреливаться из окна. В ходе перестрелки Мартынов прострелил руку Иванова, после чего нападавшие скрылись, бросив автомобиль и оставшееся в нем оружие.
Раненый Мартынов успел позвонить старшему сыну, который вызвал скорую помощь. Потерпевшего в критическом состоянии доставили в реанимацию. Хирурги отметили, что ему повезло: пуля застряла на стенке аорты, оказавшись зажатой между двумя нервами. Медики не стали ее удалять.
События зафиксировали камеры наблюдения, установленные на территории вокруг дома потерпевшего. Романов был задержан практически в тот же день. Иванов, получивший ранение, обратился за помощью к знакомому, который перевез его в Красноярск к брату, бывшему сотруднику МЧС. Киллер скрывался около месяца, но тоже был найден.
В ходе судебного разбирательства обвиняемые не признали вину. Они утверждали, что Иванов играл с винтовкой в машине и случайно нажал на курок. Романов же заявлял, что пытался зайти в дом к потерпевшему, чтобы оказать ему первую помощь. Винтовка, из которой стреляли в Мартынова, изначально была пневматической, но переделана.
Следствие длилось семь месяцев. Суд назначил заказчику наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, исполнителю — 18 лет. Кроме того, суд обязал осужденных выплатить потерпевшему компенсацию в размере 5 миллионов рублей.