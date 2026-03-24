Жителя Якутска осудили на 21 год колонии за двойное убийство и поджог дома

ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Житель Якутска приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима за двойное убийство и поджог жилого многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.
«Заместитель прокурора республики Алексей Башмаков поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Якутска 1966 года рождения. Он осужден по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия), п. “а” ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью), — говорится в сообщении. — Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу».
Как сообщили в СУ СК России по региону, в ночь с 27 на 28 января 2025 года подсудимый в одной из квартир дома по улице Рихарда Зорге в Якутске распивал спиртные напитки совместно с мужчиной и женщиной. Возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, и злоумышленник ножом нанес им множественные удары в область грудной клетки и жизненно важные органы.
От полученных повреждений потерпевшие умерли на месте происшествия. Для сокрытия следов двойного убийства мужчина с помощью электроплиты и горючей жидкости совершил поджог. В результате загорелись и соседние помещения. «Спасаясь от огня, две женщины, проживавшие в соседних квартирах, были вынуждены прыгать с высоты второго этажа. В результате падения одна из потерпевших получила перелом ноги, другая — травму костей таза. Согласно материалам дела, подсудимый ранее неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, и незаконный оборот наркотиков», — добавили в СК.
По информации региональной прокуратуры, в результате пожара остались без жилья семь семей, сумма причиненного людям ущерба превысила 19,7 млн рублей.