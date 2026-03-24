Активы главы Минздрава Кубани арестовали по иску прокуратуры

Задержание Филиппова проводилось сотрудниками регионального управления ФСБ. В правоохранительных органах уточнили, что в ходе оперативных мероприятий были выявлены факты незаконного приобретения недвижимости. Речь идёт об объектах общей стоимостью более миллиарда рублей, которые чиновник оформлял как на свое имя, так и на родственников, начиная с 2013 года. По имеющимся данным, в собственности семьи Филиппова насчитывается 57 объектов, большинство из которых расположены в Краснодаре, Сочи и на федеральной территории Сириус.