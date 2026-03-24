Пропажа спецназовца в Красноярских Столбах озадачила спасателей

Бывший сотрудник силовых структур Виктор Потаенков пропал в национальном парке «Красноярские Столбы», его поиски продолжаются безрезультатно, передает ТАСС со ссылкой на президента краевой федерации альпинизма Николая Захарова.
56-летний мужчина исчез 9 марта. По данным следствия, он приехал на автомобиле к восточному входу в парк и направился в сторону горы Ермак, после чего перестал выходить на связь.
К поискам привлечены спасатели, полиция, волонтеры и профессиональные альпинисты, хорошо знакомые с местностью. Однако следов пребывания пропавшего не обнаружено.
По оценке специалистов, ситуация вызывает вопросы. В это время года на территории парка действует развитая сеть подготовленных маршрутов, что существенно снижает риск потеряться. Кроме того, рельеф местности позволяет выйти к людям, двигаясь вдоль рек, впадающих в Енисей.
В числе возможных версий рассматривается несчастный случай в горной части парка. Речь идет о ветреных участках на вершинах скальных хребтов, где при отсутствии страховки сохраняется риск падения. При неблагоприятных условиях тело может быть скрыто снегом, что осложняет поиски.
Уголовное дело возбуждено. Следователи осмотрели автомобиль пропавшего и не обнаружили признаков криминального характера происшествия.
Национальный парк «Красноярские Столбы» расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Площадь территории превышает 47 тыс. гектаров.
Читайте также: В деле ЛДЦ МО РФ после показаний Кувшинова может появиться новый подозреваемый.