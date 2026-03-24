KFDM: в Техасе на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии компании Valero Energy в Соединённых Штатах, сообщает телеканал KFDM.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии компании Valero Energy в Соединённых Штатах, информирует KFDM.

Инцидент случился в Порт-Артуре (штат Техас). По данным телеканала, речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе компании Valero Energy.

«Вероятной причиной взрыва стали неполадки в работе нагревателя», — говорится в сообщении.

Сведения о возможных пострадавших не поступали.

В местной полиции заявили, что жителям западной части города Порт-Артур следует оставаться в укрытии.

В материале сказано, что предприятие ежедневно перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти в бензин, а также дизельное и авиационное топливо.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатки Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. По информации властей, есть погибшие и пропавшие без вести.

На сайте предприятия сказано, что в список его продукции входят кумулятивные заряды модели M2A4. По данным СМИ, их используют Вооружённые силы Украины.