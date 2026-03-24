KFDM: в Техасе на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии в Соединённых Штатах, информирует KFDM.
Инцидент случился в Порт-Артуре (штат Техас). По данным телеканала, речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе компании Valero Energy.
«Вероятной причиной взрыва стали неполадки в работе нагревателя», — говорится в сообщении.
Сведения о возможных пострадавших не поступали.
В местной полиции заявили, что жителям западной части города Порт-Артур следует оставаться в укрытии.
В материале сказано, что предприятие ежедневно перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти в бензин, а также дизельное и авиационное топливо.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатки Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. По информации властей, есть погибшие и пропавшие без вести.
На сайте предприятия сказано, что в список его продукции входят кумулятивные заряды модели M2A4. По данным СМИ, их используют Вооружённые силы Украины.