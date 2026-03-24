В пермской больнице, где рухнул лифт с 15 людьми, заменят оборудование

Речь идёт о страшном инциденте, который произошёл 10 октября 2023 года. В тот день в грузовом лифте больницы одновременно оказалось 15 человек, среди которых большая часть — пациенты. Из-за перегруза более чем на 1000 кг лифт ускорил движение и опустился на пружинные буфера. По данным сайта perm.aif.ru, после резкого приземления люди оказались закрыты в лифте и провели там около 15 минут. Пациенты получили переломы, началась паника. Спустя месяц после обрушения лифта стало известно, что одна из женщин, пострадавших в рухнувшем лифте в пермской больнице, скончалась после операции. Впрочем, в краевом минздраве утверждают, что пациентка умерла не из-за травм, а из-за «тяжёлой сопутствующей патологии».