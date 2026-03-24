Сaracol: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии достигло 66

Как минимум 66 человек, согласно уточнённым данным, погибли в результате крушения самолёта в Колумбии, сообщила радиостанция Сaracol со ссылкой на свои источники.
Ранее поступала информация о 48 жертвах этой авиакатастрофы.
Собеседники рассказали журналистам, что 58 погибших были военнослужащими национальной армии Колумбии. Ещё шестеро жертв представляли воздушно-космические силы страны. Кроме того, авиакатастрофа унесла жизни двоих военнослужащих колумбийской национальной полиции.
Всего на борту самолета летели 128 военных. Спасители продолжают поиски тел, которые могут быть под завалами. На место также прибыли воинские подразделения смогли для оказания помощи пострадавшим.
Для их транспортировки ВВС Колумбии направили санитарный самолет вместимостью 50 мест. Кроме того, было задействовано ещё одно воздушное судно, которое может доставить к медикам до 24 человек. Пострадавших военных отправили в города Богота, Нейва и Флоренция.
Напомним, самолёт C-130 Hercules военно-воздушных сил Колумбии потерпел крушение 23 марта при взлете в городе Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо. Воздушное судно потеряло управление и упало при выполнении маневра.