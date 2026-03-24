В омском селе грабитель запер пенсионерку в погребе на восемь дней

Как было установлено в суде, неоднократно судимый 42-летний житель Шербакуля после очередного освобождения из колонии вернулся к аморальному образу жизни. Он распивал алкоголь, похищал у односельчан деньги, банковскую карту и велосипед.
А 9 сентября 2024 года он проник в дом 72-летней пенсионерки.
«Применив насилие, он забрал у нее 1600 рублей и мобильный телефон с зарядным устройством стоимостью 2600 рублей, — рассказали “РГ” в прокуратуре Омской области. — С целью сокрытия преступления мужчина связал потерпевшую, ударил ногой по голове и сбросил в подпол, накрыв крышкой. Дверь в дом он закрыл на замок, а на веранду подпер флягой».
По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина покушался на убийство — ведь шансов выжить у избитой и запертой в погребе пенсионерки практически не было.
Только спустя 8 дней хватившаяся матери дочь обратилась за помощью в полицию. Сотрудники выехали по указанному адресу, обнаружили старушку в погребе и госпитализировали. У пострадавшей диагностировали истощение и множественные телесные повреждения.
Шербакульский районный суд признал рецидивиста виновным в содеянном и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в в исправительной колонии особого режима.