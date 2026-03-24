В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали взломщика супермаркета

В Комсомольске-на-Амуре полицейские на месте преступления во взломанном супермаркете задержали 25-летнего приезжего из Верхнебуреинского района, который пытался украсть 530 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экипаж ППС получил информацию, что дверь магазина по проспекту Первостроителей взломана. Полицейские зашли внутрь и обнаружили в подсобке неизвестного, которого доставили в отдел.
Ранее он судим за кражу и находится в розыске за аналогичное деяние. В городе Юности он жил сначала у друга, а затем в подъезде многоквартирного дома. По его словам, будучи нетрезвым, он проник в супермаркет, украл деньги из кассы и продукты. Унести похищенное помешало прибытие полиции.
Установлено, что в феврале он проник в торговый центр вскрыл кассу с наличными в одном из павильонов и украл 3 тысячи рублей.
— Возбуждены уголовные дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
