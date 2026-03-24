В Аргентине полицейский спас малыша с путей за секунду до столкновения с поездом

«Рисковать собственной жизнью, чтобы спасти чужую: именно это делает наша полиция каждый день, и сегодня это запечатлелось на этом видео. Я хочу особо отметить быстрое и решительное вмешательство старшего капрала Пабло Луны из мотоциклетного отдела, который патрулировал этот район и немедленно пришёл на помощь, чтобы спасти жизнь ребёнка», — пишет губернатор Мартин Льярьора.