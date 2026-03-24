Зловещий кадр на льду: что известно о странной пропаже детей

Весной участились пропажи детей в разных регионах России. Многие из них благополучно возвращаются домой уже спустя несколько дней, однако некоторые случаи оставляют лишь небольшую надежду на благоприятный исход.
Родители и друзья продолжают верить, что ребенок вернется, однако странные обстоятельства их пропажи заставляют сомневаться в этом. Среди последних историй: исчезновение 16-летнего Игоря в Иркутске, а также 14-летних Арсения и Алмаза в Ульяновске.
Что известно о пропажах и зачем пропавшие в Ульяновске подростки решили перейти Волгу перед исчезновением — в материале aif.ru.
Оставил дома телефон, но взял сумку.
Утром в пятницу, 20 марта, мама в последний раз видела своего 16-летнего сына Игоря. Около 7 утра родственники были вместе в районе улицы Железнодорожной в Иркутске.
После этого Игорь должен был пойти на занятия в лицей, но так и не дошел до них. С тех пор молодой человек не выходит на связь.
Необычной деталью является то, что в день пропажи Игорь не взял с собой мобильный телефон. Пользователи Сети, которые помогают с распространением ориентировки о его пропаже, отметили, что в современном мире, когда большинство подростков почти сутками прикованы к телефонам, оставить гаджет дома — странный знак.
В день пропажи молодой человек был одет в серо-черный пуховик, черные спортивные трико, черные ботинки. С собой парень взял черную спортивную сумку.
Представитель пресс-службы регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» Варвара Буркова в беседе с aif.ru отметила, что раньше мальчик не пропадал.
«Обычный подросток, играет на гитаре, занимается спортом. Раньше он не пропадал», — пояснили в поисковом отряде.
Ищут с беспилотником.
Пропавшего четыре дня назад парня, по словам Бурковой, ищут даже с помощью беспилотника.
Согласно ориентировке, рост молодого человека 176 см, волосы темно-русые, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые. С собой он взял черную сумку.
«Совместно с полицией отрабатываем Свердловский район, работает беспилотник, очень сложно было согласовать его», — пояснила представитель отряда.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения подростка. Стоит отметить, что это стандартная процедура.
Следователи проводят необходимые следственные действия, также задействованы сотрудники полиции и волонтеры.
Пропали при переходе Волги.
Спустя два дня после пропажи Игоря при странных обстоятельствах исчезли 14-летние Арсений и Алмаз. Известно, что перед пропажей подростки переходили Волгу по еще сохранившемуся ледяному покрову в Ульяновске.
Арсений и Алмаз пропали в воскресенье, 22 марта. Предварительно, подростки не дождались общественного транспорта и решили перейти через реку пешком.
Сейчас основные поиски сосредоточены именно в районе Волги. Мать одного из мальчиков сообщила о его пропаже около 2 часов ночи.
Арсений был одет в черную куртку, джинсы, белые кроссовки и балаклаву. Алмаз был в черной куртке, джинсах и темных ботинках.
После их пропажи в Сети появились кадры, как, предположительно, именно эти два подростка переходят Волгу. На изображении заметно, что ледяной покров от одного берега к другому тянется лишь узкой извилистой полоской.
К тому же, в Ульяновске сейчас фиксируются плюсовые температуры.
«На данный момент пропажа при пересечении Волги — это одна из версий, наиболее вероятная. Отряд оказывает посильную помощь сотрудникам спецслужб в проведении поиска, добровольцы осматривают береговую территорию», — сообщила aif.ru представитель регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Дубровина.
Местный СК также возбудил уголовное дело об убийстве.
