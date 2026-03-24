Появились новые детали по делу об исчезновении Усольцевых

Одной из новых точек в расследовании стал поселок Тартат, где семья владеет земельным участком. Как отмечает РИА «Новости», дом расположен у въезда в населенный пункт, и местные жители отмечают странную деталь: несмотря на снежную зиму, территория возле въездной группы и гаража выглядит расчищенной, что говорит о присутствии людей.
Сосед семьи Александр в беседе с журналистами пояснил, что на участке периодически появляется старшая дочь Сергея Усольцева. По его словам, коммуникации в доме законсервированы. Сам Сергей, которого односельчане характеризуют как опытного и хозяйственного мужчину, часто приезжал в Тартат один, занимался строительством и огородом, иногда беря с собой маленькую дочку. Ирина бывала там реже, предпочитая отдых. Собеседник также опроверг версию о финансовых трудностях или попытке побега семьи, указав на оставленные в машине деньги.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября. Сын Ирины Усольцевой от первого брака, Даниил Баталов, по-прежнему настаивает на версии, что родные живы. Он указал на высокий уровень подготовки отчима как туриста и таежника, а также отсутствие каких-либо вещественных следов, несмотря на масштабные поиски. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». В соцсетях активно распространялись слухи о сложностях в семье и об обнаружении тел семьи, но следователи опровергли данную информацию. Расследование продолжается, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего.
