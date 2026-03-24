Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе ликвидировали пожар, возникший после взрыва

В Севастополе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме после взрыва. На данный момент продолжается разбор конструкций в соседнем здании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«На улице Павла Корчагина в Севастополе продолжают работу экстренные службы. На место привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей. Пожар в многоквартирном доме полностью потушен», — говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали, им оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.

