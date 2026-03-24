Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 55 дронов ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 55 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом во вторник, 24 марта, сообщило Министерство обороны РФ.
23 марта оборонное ведомство отчиталось, что за сутки средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников ВСУ. При этом днем ранее спецназ Росгвардии ликвидировал украинский БПЛА, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с местными жителями в селе Смородино Грайворонского округа.
До этого в зарубежных СМИ появилась информация, что ВС РФ якобы готовятся к масштабному весеннему наступлению на Украине сразу после того, как просохнет почва. При этом, по мнению журналистов, главными целями, вероятно, станут территории Донецкой Народной Республики.