Схему с выводом денег и криптовалютой на ₽1 млрд пресекли в российском регионе

Правоохранители пресекли деятельность криминальной организации, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в обход банковской системы, сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя Ирину Волк.
По данным ведомства, группа действовала на территории нескольких регионов. В нее входили 15 человек, руководили схемой жители Ивановской и Московской областей.
Следствие установило, что участники организовали оборот средств на сумму свыше 1 млрд рублей. В работе использовались различные схемы, включая вывод денег за рубеж через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту.
Доход от незаконной деятельности превысил 125 млн рублей за счет комиссий с клиентов.
Подозреваемые задержаны при поддержке Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания и в офисах изъяты денежные средства, документы и иные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, предусматривающим ответственность за незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Решается вопрос о мере пресечения.
