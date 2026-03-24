Под Ростовом пожар уничтожил два частных дома

В Батайске Ростовской области в ночь на 24 марта случился серьезный пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС. Сообщение о ЧП в жилых домах, расположенных по адресу улица Краснодарская, 41, поступило на пульт дежурного МЧС в 21:58.
Огонь быстро распространился по двум коттеджам, охватив общую площадь в 72 квадратных метра. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В тушении были задействованы 12 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Несмотря на плотную застройку, пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения. Полная ликвидация последствий возгорания была зафиксирована в 00:26.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают точную причину случившегося.
