Крупный пожар произошел на территории автосервиса в Сормове

Крупный пожар произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На улице Федосеенко загорелась резина на открытой площадке и здание автосервиса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
ЧП произошло в ночь на вторник, 24 марта. В 00.28 спасатели сообщили о локализации пожара на площади 1500 квадратных метров.
На месте работали порядка 50 огнеборцев и 15 единиц техники МЧС.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара устанавливается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром на складах с мукой.