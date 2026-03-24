Крупный пожар произошел на территории автосервиса в Сормове

На улице Федосеенко загорелась резина на открытой площадке и здание автосервиса.

Источник: Нижегородская правда

Крупный пожар произошёл в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На улице Федосеенко загорелась резина на открытой площадке и здание автосервиса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

ЧП произошло в ночь на вторник, 24 марта. В 00.28 спасатели сообщили о локализации пожара на площади 1500 квадратных метров.

На месте работали порядка 50 огнеборцев и 15 единиц техники МЧС.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара устанавливается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ЧП с пожаром на складах с мукой.