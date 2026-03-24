В Красноярском крае в аварии на трассе Р-255 «Сибирь» погибли двое человек

Водитель и пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

43-летний водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля Chery Tiggo, выехавшего на встречную полосу федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», погибли в результате столкновения машины с большегрузом Mercedes Benz.

Как рассказали в МВД, трагедия произошла утром 24 марта на 960-м километре трассы в Рыбинском муниципальном округе. Автомобиль Chery Tiggo ехал со стороны Красноярска в сторону Канска. После столкновения с грузовиком, за рулём которого находился 47-летний мужчина, водитель и пассажирка кроссовера скончались до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

«Выезд на полосу встречного движения остаётся одним из наиболее опасных манёвров, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям», — предупреждают полицейские.