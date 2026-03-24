Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль с туристками из Новосибирска перевернулся из-за огромной ямы

На помощь женщинам пришли проезжавшие мимо водители — сами недавно перевернувшиеся на этой же яме.

Источник: РИА "Новости"

На дороге к Шерегешу, вблизи села Кузедеево, автомобиль с двумя жительницами Новосибирска опрокинулся после попадания в глубокую яму, сообщает Сиб.фм.

По словам водителя машины, на участке дороги крутой подъём и ограниченный обзор. Машина двигалась со скоростью 70 км/ч, как предписывал знак за 500 метров до опасного места. Однако увидеть яму удалось лишь за несколько метров до неё. В яме стояла вода, и при попадании в неё автомобиль взлетел и приземлился на бок.

На помощь женщинам пришли проезжавшие мимо водители — сами недавно перевернувшиеся на этой же яме. Они поставили машину на колёса и помогли выбраться.

Она намерена обратиться в суд к дорожным службам, но главная цель — не компенсация за разбитый автомобиль, а привлечение внимания к опасному участку дороги.

