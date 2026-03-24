Автомобиль с туристками из Новосибирска перевернулся из-за огромной ямы

На дороге к Шерегешу, вблизи села Кузедеево, автомобиль с двумя жительницами Новосибирска опрокинулся после попадания в глубокую яму, сообщает Сиб.фм.
По словам водителя машины, на участке дороги крутой подъём и ограниченный обзор. Машина двигалась со скоростью 70 км/ч, как предписывал знак за 500 метров до опасного места. Однако увидеть яму удалось лишь за несколько метров до неё. В яме стояла вода, и при попадании в неё автомобиль взлетел и приземлился на бок.
На помощь женщинам пришли проезжавшие мимо водители — сами недавно перевернувшиеся на этой же яме. Они поставили машину на колёса и помогли выбраться.
Она намерена обратиться в суд к дорожным службам, но главная цель — не компенсация за разбитый автомобиль, а привлечение внимания к опасному участку дороги.
