Что известно к этому часу о взрыве в Севастополе

Взрыв произошёл в ночь на 24 марта в Севастополе в жилом доме на улице Павла Корчагина. По данным, озвученным региональными властями, удар пришёлся по квартире на первом этаже. В результате частично разрушены несущие конструкции: повреждена стена, обрушены перекрытия с первого по третий этаж.
Взрывной волной задело соседний дом. Там в двух подъездах возник пожар. По информации экстренных служб, открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций.
Число пострадавших уточнялось по мере разбора завалов. Сначала сообщалось о четырёх раненых, затем о шести, позже — о восьми. Под завалами были обнаружены погибшие. По последним официальным данным — два человека.
На месте работает оперативный штаб. К ликвидации последствий привлечены около 180 человек и более 50 единиц техники. Ведётся разбор завалов, проверяются возможные очаги тления и риск повторного обрушения.
Жителей повреждённых домов эвакуировали. Для них организован пункт временного размещения. Часть людей направляют в пансионаты, если квартиры признаны непригодными для проживания.
Прокуратура Севастополя начала проверку. Сообщается, что надзорное ведомство контролирует установление причин взрыва и соблюдение прав пострадавших.
Подтверждённой версии на данный момент нет. Официально говорится, что причины устанавливаются.
В открытых сообщениях фигурирует лишь общий характер происшествия — бытовой взрыв внутри жилого помещения. Однако точный источник (газ, оборудование или иные факторы) не назван.
