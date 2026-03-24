Суд дал 9,5 года научному сотруднику РАН Фролову* за перевод денег террористам

33-летний исследователь приговорен к длительному сроку за финансирование террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

Научный сотрудник исследовательского центра РАН Иван Фролов* осужден на 9,5 лет лишения свободы за перевод 2,8 тысячи рублей на счет организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической.

По информации пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда, первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, Фролов* должен будет выплатить штраф в размере 330 тысяч рублей.

Фролов* частично признал свою вину. Уточняется, что оглашенный в суде приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее KP.RU писал, что бывшие заместители председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин получили по 10 лет лишения свободы и штраф 30 миллионов рублей. У Эрмиш конфискованы денежные средства, дорогостоящий телефон и вазы на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

*Внесен в РФ в перечень террористов.

**Запрещенная в России террористическая организация.