Суд дал 9,5 года научному сотруднику РАН Фролову* за перевод денег террористам

Научный сотрудник исследовательского центра РАН Иван Фролов* осужден на 9,5 лет лишения свободы за перевод 2,8 тысячи рублей на счет организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической.
По информации пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда, первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, Фролов* должен будет выплатить штраф в размере 330 тысяч рублей.
Фролов* частично признал свою вину. Уточняется, что оглашенный в суде приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее KP.RU писал, что бывшие заместители председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин получили по 10 лет лишения свободы и штраф 30 миллионов рублей. У Эрмиш конфискованы денежные средства, дорогостоящий телефон и вазы на общую сумму 1,2 миллиона рублей.
*Внесен в РФ в перечень террористов.
**Запрещенная в России террористическая организация.