Словесный конфликт закончился убийством мужчины в Астане

В Астане мужчина скончался от ножевого ранения, которое получил в ходе конфликта. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте @astana__sergek опубликовали видео с места происшествия в районе проспекта Тлендиева. Сообщается, что мужчине нанесли ножевое ранение.

На кадрах видно, что на месте работали полицейские и работники скорой помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к пресс-службе Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции 20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему», — пояснили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится следствие.