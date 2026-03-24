Словесный конфликт закончился убийством мужчины в Астане

В Instagram-аккаунте @astana__sergek опубликовали видео с места происшествия в районе проспекта Тлендиева. Сообщается, что мужчине нанесли ножевое ранение.
На кадрах видно, что на месте работали полицейские и работники скорой помощи.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к пресс-службе Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции 20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему», — пояснили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится следствие.