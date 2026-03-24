Правительство Хабаровского края направило претензию «Аэрофлоту» из-за участившихся подмен самолетов

Жалобы на замену бортов авиакомпании «Аэрофлот» стали поступать от хабаровчан все чаще. Пассажиры покупают билеты до Москвы на более комфортные воздушные суда, а по факту оказываются в самолетах других перевозчиков — «Ай Флай» и «Россия». Причем о замене борта пассажирам становится известно в последний момент и без каких-либо объяснений.
В связи с этим краевое правительство направило претензию генеральному директору «Аэрофлота». Перевозчика просят пересмотреть практику таких замен и, по возможности, восстановить ежедневные вылеты собственными самолетами. При этом отмечается, что в регионе понимают, в каких непростых условиях сейчас работают авиакомпании, знают о дефиците самолетов и высоком спросе на дальневосточные направления. Однако, это не снимает ответственности за качество предоставляемых услуг.