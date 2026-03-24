В Тавричанке пьяный водитель Suzuki Jimny насмерть сбил пешехода и перевернулся

В поселке Тавричанка полицейские задержали нетрезвого водителя, совершившего смертельное ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.
По данным Госавтоинспекции, 40-летний мужчина за рулем внедорожника Suzuki Jimny сбил 40-летнего пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. После наезда иномарка съехала на обочину и опрокинулась. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.
Выяснилось, что виновник аварии имеет восьмилетний стаж вождения. Ранее его дважды штрафовали за превышение скорости. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Автомобиль отправлен на спецстоянку. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.
Госавтоинспекция напоминает: за пьяную езду без прав грозит арест до 15 суток, а за повторное нарушение — штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет с изъятием машины. Свидетелей управления транспортом в нетрезвом виде полиция просит сообщать по телефонам 02 или 102.