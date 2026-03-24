УФСБ разоблачило выдумавшую троих детей волгоградку

В период с августа 2011 года по октябрь 2024 года женщина предоставляла копии поддельных свидетельств о рождении троих детей в центр соцзащиты населения Дзержинского района и Соцфонд. Таким образом она похитила более 2,3 млн рублей в качестве пособий. Аферу разоблачили сотрудники УФСБ.