В Пермском крае пропал 43-летний мужчина, который нуждается в помощи врачей

Роберт Фазлихметов 1983 года рождения пропал 23 марта в Чайковском в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Прикамье поиск».
23 марта мужчина ушёл из дома на улице Вокзальной, с тех пор его местонахождение неизвестно. Согласно сведениям из ориентировки, на вид Роберту Фазлихметову 40−45 лет, рост 160−170, плотное телосложение, светлые короткие волосы. Он был одет в синюю бейсболку с красной надписью «Воу», чёрный спортивный костюм с надписью «Kappa» и серые ботинки с надписью «Фазлихметов».
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Всех, кто что-то знает о местонахождении Роберта Фазлихметова, просят сообщить по телефонам: 8−922−34567, 02 или 112.