В Пермском крае пропал 43-летний мужчина, который нуждается в помощи врачей

23 марта мужчина ушёл из дома на улице Вокзальной, с тех пор его местонахождение неизвестно. Согласно сведениям из ориентировки, на вид Роберту Фазлихметову 40−45 лет, рост 160−170, плотное телосложение, светлые короткие волосы. Он был одет в синюю бейсболку с красной надписью «Воу», чёрный спортивный костюм с надписью «Kappa» и серые ботинки с надписью «Фазлихметов».