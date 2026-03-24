Ребенок открыл дверь мошенникам, похитившим $95 тыс. и 6 млн рублей

В Приморском крае раскрыта дерзкая схема квартирной кражи с участием мошенников, которые сумели получить доступ к жилью через несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В полицию Владивостока обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что из сейфа в его квартире на улице Набережной пропали крупные суммы — 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов. Как выяснилось, незадолго до кражи в квартиру приходили неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб. Ключи им передал сын владельца жилья.
По данным полиции, злоумышленники сначала связались с ребенком и убедили его, что его аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан. Затем мальчику предложили помощь «специалиста», который сообщил, что на него оформлена доверенность. Чтобы «отменить» ее, необходимо было оставить ключи от квартиры для проведения «проверки сотрудниками ФСБ».
Когда мать ребенка вернулась домой, она обнаружила вскрытый сейф и пропажу денег, после чего обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя жительница Москвы, прилетевшая во Владивосток по указанию куратора.
По версии следствия, девушку вынудили участвовать в преступлении с помощью шантажа. Она проникла в квартиру, вскрыла сейф и перевела все похищенные средства на счета мошенников.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.