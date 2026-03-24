В Хабаровске пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей

В Хабаровске 71-летняя женщина, поверив в историю телефонных мошенников, перевела им 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Как сообщили в полиции региона, пожилую жительницу Центрального района города аферисты смогли убедить в том, что она в списке бывших работников госслужбы, которых проверяют силовики. По их словам, они располагали информацией, что по ее реквизитам кто-то перечисляет деньги гражданам, находящимся в федеральном розыске.
Пенсионерка выполнила все, что ей велели: купила новый сотовый, привязала сим-карту к мобильному банку, затем перевела свои накопления на некий «безопасный счет», который ей продиктовали злоумышленники. Ущерб составил 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.