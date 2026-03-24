Развожаев: утром в Севастополе сбили три воздушные цели

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе сбили три воздушные цели, силы противовоздушной обороны продолжают работать, сообщил в Max губернатор Михаил Развожаев.

Публикация появилась в 07:35 мск, а в 07:14 глава города проинформировал об объявлении воздушной тревоги.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал чиновник.

В ночное время Развожаев сообщал о взрыве в жилом доме в городе, причины которого выясняются. В результате происшествия погибли два человека и восемь пострадали.