Развожаев: утром в Севастополе сбили три воздушные цели

В Севастополе сбили три воздушные цели, силы противовоздушной обороны продолжают работать, сообщил в Max губернатор Михаил Развожаев.
Публикация появилась в 07:35 мск, а в 07:14 глава города проинформировал об объявлении воздушной тревоги.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал чиновник.
В ночное время Развожаев сообщал о взрыве в жилом доме в городе, причины которого выясняются. В результате происшествия погибли два человека и восемь пострадали.