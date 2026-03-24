МЧС опубликовало видео с места страшного взрыва в многоэтажке в Севастополе

Напомним, в Севастополе при взрыве в жилом доме погибли два человека. Ещё восемь человек пострадали, им оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Прокуратура Севастополя начала проверку.