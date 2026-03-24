Первый в 2026 году ландшафтный пожар потушили под Челябинском

В понедельник, 23 марта, в поселке Солнечном Сосновского округа вдоль реки Миасс загорелся камыш. ЧП стало первым ландшафтным пожаром в этом сезоне, а также «первой ласточкой», сигнализирующей о том, что пожароопасный сезон начался. Подробности рассказали в пресс-центре противопожарной службы Челябинской области.
О возгорании спасателям сообщил местный житель. Дежурный караул, прибыв, обнаружил горение камыша на водной глади реки на площади около одного гектара. Для ликвидации возгорания спасателям потребовались дополнительные силы.
«Кроме тушения ранцевыми огнетушителями, был подан также один ствол Б — ручной пожарный ствол, позволяющий направлять сплошную или распыленную струю воды. На ликвидацию пожара потребовалось почти полтора часа», — уточнили в ведомстве.
Ущерба в результате ЧП не зафиксировано.
Теперь сотрудникам дознания предстоит выяснить, кто или что стало причиной пожара.
Южноуральцам напомнили: пожароопасный сезон начался, и важно быть предельно осторожными с огнем. Запрещено бросать непотушенные окурки куда попало, поджигать мусор и разводить костры.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить подготовку к периоду пожаров и паводка в регионе. Он подчеркнул, что важно не только минимизировать возможные последствия, но и защитить людей и их имущество, а также инфраструктурные объекты.