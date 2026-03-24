Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция задержала минчанина из-за рассады на подоконнике в квартире

Минчанин выращивал рассаду на подоконнике, но его задержала милиция.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина из-за рассады на подоконнике в квартире. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД был задержан 41-летний житель Минска. Он выращивал наркосодержащие растения на подоконнике своей квартиры. Сотрудники милиции изъяли горшки с грунтом и растениями. Также были изъяты семена и емкости с удобрениями.

Выяснилось, что задержанный купил семена в теневом наркомаркете. Затем, следуя инструкции из интернета, он вырастил «рассаду». Горшки с наркосодержащим растением он замаскировал среди перцев, которые выращивает его мать.

В отношении минчанина было заведено уголовное дело.

