Милиция задержала минчанина из-за рассады на подоконнике в квартире. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД был задержан 41-летний житель Минска. Он выращивал наркосодержащие растения на подоконнике своей квартиры. Сотрудники милиции изъяли горшки с грунтом и растениями. Также были изъяты семена и емкости с удобрениями.
Выяснилось, что задержанный купил семена в теневом наркомаркете. Затем, следуя инструкции из интернета, он вырастил «рассаду». Горшки с наркосодержащим растением он замаскировал среди перцев, которые выращивает его мать.
В отношении минчанина было заведено уголовное дело.
Ранее в Могилеве сосед помогал пенсионерке с покупками, но она обратилась в милицию.
Кстати, КГК отменил ремонт двух авто в Гомеле, который стоил в разы дороже новых машин.
А еще МАРТ Беларуси вынес предписание мобильному оператору А1 — вот за что.