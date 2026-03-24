Милиция задержала минчанина из-за рассады на подоконнике в квартире

Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД был задержан 41-летний житель Минска. Он выращивал наркосодержащие растения на подоконнике своей квартиры. Сотрудники милиции изъяли горшки с грунтом и растениями. Также были изъяты семена и емкости с удобрениями.