15 человек задержано в Ивановской области за незаконный оборот миллиарда рублей

В Ивановской области правоохранительные органы задержали 15 участников криминальной группировки, которые организовали незаконный оборот более миллиарда рублей. Преступники действовали на территории нескольких регионов России, используя различные схемы вывода денег за границу.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАХ, группа состояла из жителей Ивановской и Московской областей. Злоумышленники проводили финансовые операции в обход официальной банковской системы, выводя деньги через иностранные компании и конвертируя их в криптовалюту. За свои услуги они получили незаконный доход свыше 125 миллионов рублей.
При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски по местам проживания подозреваемых и в их офисах. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Ведется работа по избранию меры пресечения для задержанных.
Ранее стало известно, что суд приговорил экс-заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина к 10 годам лишения свободы каждого. Помимо тюремного заключения, осуждённые должны выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей.