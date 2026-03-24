Опубликованы кадры с места взрыва в многоэтажном доме Севастополя

МЧС опубликовало кадры с места ЧП на улице Корчагина в Севастополе.
В результате взрыва в многоэтажном доме погибли два человека, восемь пострадали.
Сейчас на месте работают спасатели, разбирают завалы.
По данным пресс-службы МЧС города, на данный момент пожар в многоквартирном жилом здании, где случился взрыв, полностью потушен. В ликвидации последствий принимают участие 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС России 64 специалиста и 17 автомобилей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.