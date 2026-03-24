Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы кадры с места взрыва в многоэтажном доме Севастополя

В Севастополе в результате взрыва в многоэтажном доме погибли два человека, еще восемь пострадали.

МЧС опубликовало кадры с места ЧП на улице Корчагина в Севастополе.

Сейчас на месте работают спасатели, разбирают завалы.

По данным пресс-службы МЧС города, на данный момент пожар в многоквартирном жилом здании, где случился взрыв, полностью потушен. В ликвидации последствий принимают участие 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС России 64 специалиста и 17 автомобилей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.