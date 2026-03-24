Калининградские поисковики спасли тонущего в болоте жеребенка

«В очередной раз сооружаем из них обвязку достаточной длины и привязываем ее концы к внедорожнику. Начинаем медленно тянуть, одновременно страхуем ноги и морду лошади руками, чтобы не травмировать животное. В процессе хозяин постоянно следит за ногами и хвостом лошади, при необходимости поправляя их руками. Спустя час наших стараний почти полностью потерявшего силы от холода жеребенка удалось вызволить из болота!» — заключил поисковик.