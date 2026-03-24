Якутянин приговорен к 21 году колонии за двойное убийство и поджог дома

59‑летний житель Якутска приговорен к 21 году лишения свободы за двойное убийство и поджог многоквартирного дома, передает пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
По данным ведомства, в январе 2025 года фигурант находился в квартире дома на улице Рихарда Зорге, где распивал спиртные напитки вместе с мужчиной и женщиной. Внезапно между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Злоумышленник схватил нож и нанёс своим оппонентам смертельные ранения.
Пытаясь скрыть следы преступления, подсудимый устроил поджог. Он использовал электроплиту и горючую жидкость — огонь быстро распространился не только на квартиру, где произошло убийство, но и на соседние помещения. Из‑за пожара две женщины, проживавшие в соседних квартирах, были вынуждены спасаться через окно второго этажа. В результате прыжка одна получила перелом ноги, другая — травму костей таза.
«На основании собранных следствием доказательств с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — следует из заявления ведомства.
В Следкоме также отметили, что ранее мужчина уже имел судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.
