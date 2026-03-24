Появились кадры с места взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

МЧС РФ показало кадры с места взрыва в многоэтажке в Севастополе.

В Сети появились кадры с места взрыва в многоэтажке на улице Павла Корчагина в Севастополе. Видео в своем Telegram-канале опубликовало ГУ МЧС РФ по Крыму.

На кадрах видно, что на месте взрыва работают спасатели. Они ведут разбор завалов.

«Привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Напомним, о взрыве в многоквартирном доме в Севастополе во вторник, 24 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Причины ЧП сейчас выясняются. Известно о гибели двух человек. Число пострадавших достигло восьми.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
