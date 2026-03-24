Появились кадры с места взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

На кадрах видно, что на месте взрыва работают спасатели. Они ведут разбор завалов.
«Привлекались 198 человек и 55 единиц техники, из них от МЧС Росси 64 специалиста и 17 автомобилей», — рассказали в ведомстве.
Напомним, о взрыве в многоквартирном доме в Севастополе во вторник, 24 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Причины ЧП сейчас выясняются. Известно о гибели двух человек. Число пострадавших достигло восьми.
Узнать больше по теме
