В Ростовской области за минувшие сутки 23 марта произошло 24 пожара

В Ростовской области минувшие сутки, 23 марта, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, всего произошло 24 пожара. Из них 11 носили техногенный характер, в 13 случаях полыхала сухая трава.
Также в этот день сотрудники экстренной службы выезжали на ликвидацию последствий четырех ДТП. В работе были задействованы 308 человек личного состава, также привлекали восемь спецмашин.
— Сегодня, 24 марта, запланированы 112 выжиганий сухой растительности в 29 муниципалитетах, — сказали в областном МЧС.
