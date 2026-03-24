Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье во время рейда выявили более 150 мигрантов-нарушителей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе рейда в Подмосковье выявили более 150 иностранцев, нарушающие миграционные законы в России. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В результате рейда за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также миграционных правил в отношении 129 уроженцев государств Средней и Центральной Азии полицейскими составлено 152 административных материала по статьям 18.8, 18.10 и 18.11 КоАП РФ, 17 из них — за повторное правонарушение с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — сказала она.

Петрова рассказала, что рейд проведен на территории микрорайона Железнодорожный.

«На нелегальных мигрантов наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», — добавила начальник пресс-службы.

Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекавших иностранных граждан к трудовой деятельности.