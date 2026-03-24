В Подмосковье во время рейда выявили более 150 мигрантов-нарушителей

«В результате рейда за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также миграционных правил в отношении 129 уроженцев государств Средней и Центральной Азии полицейскими составлено 152 административных материала по статьям 18.8, 18.10 и 18.11 КоАП РФ, 17 из них — за повторное правонарушение с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — сказала она.
Петрова рассказала, что рейд проведен на территории микрорайона Железнодорожный.
«На нелегальных мигрантов наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», — добавила начальник пресс-службы.
Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекавших иностранных граждан к трудовой деятельности.