В новосибирский суд направлено дело о ДТП с шестью погибшими

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия произошла 19 декабря 2025 года на улице Советское шоссе. Обвиняемый, управляя автомобилем «Мерседес», проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота», который двигался на разрешающий сигнал.
В результате аварии погибли все находившиеся в «Тойоте»: водитель и пятеро пассажиров. Среди жертв — двое малолетних детей 2020 и 2021 годов рождения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.