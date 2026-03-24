Туры в никуда: во Владивостоке будут судить бизнес-леди, обманувшую с отдыхом больше 300 человек

Выяснилось, что женщина изначально не собиралась выполнять обязательства. Полученные средства она тратила на свои нужды, а главное — даже не была внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, то есть формально не имела права заниматься такой деятельностью. В пресс-службе СКР отметили, что раскрыть преступление помогли бдительные граждане и мониторинг СМИ: после того как в марте обманутые родители опубликовали обращение в информационном пространстве, следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.