Туры в никуда: во Владивостоке будут судить бизнес-леди, обманувшую с отдыхом больше 300 человек

Во Владивостоке завершили громкое расследование в отношении индивидуального предпринимателя, которая обещала школьникам и их родителям незабываемые каникулы за границей, а вместо этого просто присвоила себе почти 14 миллионов рублей. Жертвами аферистки стали более 300 человек.
Как установил Следственный комитет, с августа 2024 по март 2025 года бизнес-леди действовала по отработанной схеме. Сначала она завлекала родителей экскурсиями по Владивостоку, а затем предлагала организовать детям поездку за рубеж на весенние каникулы. Коммерческие предложения рассылались прямо в школьные учреждения Дальневосточного федерального округа. Родители, поверив обещаниям, заключали договоры и отдавали деньги за путевки. Но отдыхать никто никуда не поехал.
Выяснилось, что женщина изначально не собиралась выполнять обязательства. Полученные средства она тратила на свои нужды, а главное — даже не была внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, то есть формально не имела права заниматься такой деятельностью. В пресс-службе СКР отметили, что раскрыть преступление помогли бдительные граждане и мониторинг СМИ: после того как в марте обманутые родители опубликовали обращение в информационном пространстве, следователи провели проверку и возбудили уголовное дело.
Сама обвиняемая свою вину признала. На данный момент она уже частично возместила ущерб пострадавшим. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» передано в суд, где предпринимательнице предстоит ответить за срыв отпуска и потерянные деньги сотен жителей Дальнего Востока.