На Среднем Урале пригородный поезд сошел с рельсов

СЕРОВ, 24 марта, ФедералПресс. В Свердловской области локомотив и вагон пригородного поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. Движение через станцию Серов-Заводской временно приостановлено, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Источник: предоставлено пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры

«К месту происшествия направлен восстановительный поезд», — рассказали там.

Происшествие случилось сегодня в пять утра. Поезд направлялся из Ивделя в Серов и сошел с рельсов на станции недалеко от механического завода. Как видно на фотографиях, локомотивом был тепловоз ТЭП70. Причины происшествия пока не установлены.

В итоге пригородный поезд Ивдель I — Серов пришлось отменить, составы на Карпунино и Верхнекондинскую пустили в обход через Серов и Какву.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что на месте побывал серовский транспортный прокурор Олег Курганов. Прокуратура проверяет, соблюдали ли железнодорожники требования к безопасности движения и эксплуатации транспорта.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее грузовой поезд сошел с рельсов на станции Екатеринбург-Сортировочный. Происшествием заинтересовались следователи.