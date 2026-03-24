На Среднем Урале пригородный поезд сошел с рельсов

«К месту происшествия направлен восстановительный поезд», — рассказали там.
Происшествие случилось сегодня в пять утра. Поезд направлялся из Ивделя в Серов и сошел с рельсов на станции недалеко от механического завода. Как видно на фотографиях, локомотивом был тепловоз ТЭП70. Причины происшествия пока не установлены.
В итоге пригородный поезд Ивдель I — Серов пришлось отменить, составы на Карпунино и Верхнекондинскую пустили в обход через Серов и Какву.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что на месте побывал серовский транспортный прокурор Олег Курганов. Прокуратура проверяет, соблюдали ли железнодорожники требования к безопасности движения и эксплуатации транспорта.
