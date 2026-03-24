В Минске девятилетний ребенок отдал семейный сейф с деньгами незнакомцу, которого впустил в квартиру

В Минске девятилетний мальчик отдал незнакомцу семейный сейф с деньгами. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
На линию 102 позвонила жительница столицы и сообщила, что ее девятилетний сын стал жертвой телефонных мошенников.
Школьнику в мессенджере позвонил лжеправоохранитель. Звонивший начал угрожать, что посадит мать ребенка в тюрьму. И добавил: для того, чтобы подобного избежать, мальчик должен взять из дома все сбережения и передать их курьеру.
«Школьник испугался и отдал семейный сейф с шестью тысячами долларов неизвестному, которого впустил в квартиру», — привели подробности в МВД.
Сотрудники милиции смогли установить личность курьера. Им оказался 17-летний учащийся одного из минских колледжей, который также стал жертвой аферистов. Сначала ему предложили поменять домофон и выманили паспортные данные. Затем начали угрожать тюремным заключением его матери.
«Чтобы избежать этого, подросток согласился выполнить задание мошенников. Полученный сейф распилил, а наличные спрятал в тайник», — отметили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело. Устанавливаются иные участники преступной схемы.
