Следователи начали работать на месте взрыва в Севастополе

Следователи приступили к работе на месте взрыва в Севастополе, где погибли два человека и пострадали восемь. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
«Следственные органы работают», — подчеркнул собеседник агентства.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 23 марта прогремел взрыв в многоквартирном доме. По уточненным данным, пострадали восемь человек. Двое жильцов погибли.
При этом горожане в соцсетях сообщают, что взрыв был очень мощный, его почувствовали жители всего района. «У нас стены затряслись», «Окна дрожали», «Это было очень мощно» отмечают севастопольцы.
Прокуратура уже взяла инцидент на контроль. Она проследит за соблюдением прав жителей, пострадавших при взрыве в многоэтажке. Обстоятельства инцидента устанавливаются.