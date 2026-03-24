СК просит арестовать фигуранта дела о гибели четырех соседей на пожаре в Москве

В Москве следствие требует ареста циркового артиста Евгения Чернова, обвиняемого в гибели четырех человек при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, фигуранту уже предъявлено обвинение по делу о причинении смерти по неосторожности. Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в Таганском районном суде.
В ходе допроса мужчина признал вину. Он сообщил, что курил в своей квартире, после чего из-за непотушенной сигареты загорелось кресло.
Огонь распространился, что привело к гибели четырех соседей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
